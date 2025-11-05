ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румен Христов: Без подкрепата на ДПС-Ново начало б...

Времето София 13° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21651729 www.24chasa.bg

МВнР на Китай: Отношенията ни със САЩ се градят на взаимно уважение, мирно съжителство и взаимноизгодно сътрудничество

КМГ

944
Снимка: Китайска медийна група

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент заяви наскоро, че Китай е ненадежден партньор, а преди няколко дни американският президент Доналд Тръмп даде висока оценка за провелите се преговори с китайския лидер. В отговора на въпроса как Китай коментира противоречивите изказвания на САЩ, говорителката на Външно министерство Мао Нин заяви, че Китайската политика спрямо САЩ е последователна, съобщи КМГ.

„Ние последователно разглеждаме и третираме отношенията между Китай и САЩ в съответствие с трите принципа на взаимно уважение, мирно съжителство и взаимноизгодно сътрудничество. В същото време решително защитаваме суверенитета, сигурността и интересите си в областта на развитието. Поддържането на здравословно и стабилно развитие на отношенията между Китай и САЩ е в интерес на двата народа и е общо очакване на международната общност", заяви говорителката.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание