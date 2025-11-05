МВнР на Китай: Отношенията ни със САЩ се градят на взаимно уважение, мирно съжителство и взаимноизгодно сътрудничество

Финансовият министър на САЩ Скот Бесент заяви наскоро, че Китай е ненадежден партньор, а преди няколко дни американският президент Доналд Тръмп даде висока оценка за провелите се преговори с китайския лидер. В отговора на въпроса как Китай коментира противоречивите изказвания на САЩ, говорителката на Външно министерство Мао Нин заяви, че Китайската политика спрямо САЩ е последователна, съобщи КМГ.

„Ние последователно разглеждаме и третираме отношенията между Китай и САЩ в съответствие с трите принципа на взаимно уважение, мирно съжителство и взаимноизгодно сътрудничество. В същото време решително защитаваме суверенитета, сигурността и интересите си в областта на развитието. Поддържането на здравословно и стабилно развитие на отношенията между Китай и САЩ е в интерес на двата народа и е общо очакване на международната общност", заяви говорителката.