КМГ: Публикува се „Доклад за отвореност на света 2025“

Днес следобед в Шанхай се проведе Международният симпозиум в рамката на 8-ото издание на Международния икономически форум „Хунцяо", на който бе публикуван „Доклад за отвореност на света 2025", съобщи КМГ.

Докладът публикува индекс на глобалната отвореност за 2024 г. Според данните Сингапур е най-отворената икономика в света, следван от Хонконг и Ирландия.

Световният индекс на отвореност за миналата година е 0,7545, което е намаление от 0,05% на годишна база и спад от 5,39% в сравнение с нивото през 2008 г. Докато светът отбелязва леко забавяне в отварянето, Китай постигна очевидни резултати в разширяването на отварянето към света. Между 1990 и 2024 г. индексът на отвореност на Китай се е повишил от 0,5891 до 0,7634, което представлява увеличение от 29,6% и го нарежда сред най-високите в световен мащаб. През 2024 г. индексът на отвореност на Китай е нараснал с 0,5% на годишна база, запазвайки 38-ата си позиция сред 129 икономики, без промяна спрямо 2023 г.