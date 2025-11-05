Седем станаха жертвите след самолетната катастрофа в Кентъки (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Броят на жертвите от катастрофата на товарния самолет в американския щат Кентъки нарасна до най-малко седем души, съобщи късно вчера губернаторът Анди Бешиър, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Широкофюзелажният товарен самолет на американската куриерска и логистична компания Ю Пи Ес (UPS) с трима души на борда се разби след излитане от международното летище в Луивил, щата Кентъки. Загинали са всички членове на екипажа и още четирима души. The large UPS cargo plane that crashed and exploded was headed to Hawaii. Flight 2976 from Louisville, Kentucky had 3 crew members on board. In the video, it appears that the engine was on fire before gaining high altitude. pic.twitter.com/HUFK3PLVPa — Jere_Memez (@Jere_Memez) November 5, 2025

Бешиър предупреди, че броят на жертвите може да се увеличи. Полицията съобщи, че има и няколко ранени.

Причината за катастрофата, станала в промишлена зона в покрайнините на Луивил, не е ясна.

Според Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) самолетът "Макдонъл Дъглас" МД-11 (McDonnell Douglas MD-11) е излетял от международното летище „Луивил Мохамед Али" около 17:15 ч. (00:15 ч. днес българско време). WATCH: Dash cam video shows UPS plane crash in Louisville, Kentucky pic.twitter.com/dZdpus1fxu — BNO News Live (@BNODesk) November 5, 2025

Кадри от инцидента показват как секунди по-късно самолетът се разбива и избухва, като на мястото се вижда огромно огнено кълбо. Самолетът е паднал на около 5 км южно от летището.

Американската логистична компания Ю Пи Ес съобщи, че преустановява операциите по сортиране на пратки в разпределителния център "Уърлдпорт" (Worldport) - най-големият й център за обработка на пратки.

Самолетът е летял към Хонолулу, в американския щат Хавай, уточни ФАА.

Не е ясно колко работници или клиенти са били на мястото по време на катастрофата. Бешиър заяви, че двама служители са в неизвестност. Пожарникарите претърсват останките за евентуални жертви. Службите за спешна помощ в Луивил съобщиха, че е била издадена заповед за жителите на всички райони на север от летището до река Охайо да се подслонят на безопасно място.

„Ситуацията е сериозна", написа Бешиър в платформата "Екс", добавяйки, че е на път за Луивил.

Летището беше затворено след инцидента. Полетите до и от Луивил бяха временно преустановени, съобщиха още от летището в "Екс".