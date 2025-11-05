Макрон разговаря с двамата французи, освободени от ирански затвор

Френският президент Еманюел Макрон тази сутрин разговаря с двамата френски граждани, които вчера бяха освободени, след като прекараха три и половина години в ирански затвор, съобщи френският посланик в Техеран, цитиран от Франс прес.

"Това беше много вълнуващо за тях и за президента. Те му благодариха за ангажираността да върне свободата им", каза Пиер Кушар пред радио Ер Те Ел.

От Елисейския дворец потвърдиха, че президентът "току-що е разговарял чрез видеоконферентна връзка със Сесил Колер и Жак Пари", които според Париж бяха "държавни заложници" на Иран.

Колер и Пари, които в момента се намират във френското посолство в Техеран, казаха, че не биха могли да издържат толкова дълго в затвора без мобилизацията в тяхна подкрепа от страна на френските власти, заяви посланикът.

"Те ме помолиха да предам послание, да кажа на семействата им, както и на всички, които ги подкрепят във Франция, че без тази подкрепа нямаше да могат да издържат", каза Пиер Кошар пред общественото радио "Франс Ентер".

Трябва да изчакаме диагнозата на лекарите, но смятам, че и двамата са много щастливи и облекчени на първо място от това освобождаване, което е разбираемо, след като прекараха три и половина години в затвора при тежки условия, добави дипломатът.

Двамата френски граждани вчера бяха предадени на френските власти в Техеран, но все още не им е позволено да напускат територията на Ислямската република.

Френският външен министър Жан-Ноел Баро заяви пред радио Ер Те Ел, че Париж "не е сигурен кога" Колер и Пари ще бъдат окончателно освободени, предава БТА.

"Ние обаче няма да пестим усилия, за да гарантираме връщането им във Франция възможно най-скоро", обеща той. "Това е само една стъпка и ние ще продължим да работим неуморно, за да осигурим постоянното им освобождаване", добави Баро, подчертавайки необходимостта от дискретност, за да "се гарантира успеха на този тип дипломатически действия".

"Затова не разкриваме подробности от разговорите, които водим на всички нива, от президента на републиката до посланика в Техеран, на когото искам да благодаря за усилията", заяви външният министър на фона на отправяните от септември предложения от страна на иранските власти за размяна на затворници.

Според дипломатически източници, най-малко двадесет западни граждани все още остават задържани в Иран.

Във връзка със случая със Сесил Колер и Жак Пари на 11-и септември Техеран обяви, че е възможно споразумение за освобождаването им в замяна на Мадие Есфандиари – иранка, арестувана във Франция през февруари за насърчаване на тероризма в социалните мрежи. Тя беше освободена под съдебно наблюдение и очаква делото си, което се очаква да започне през януари, припомня АФП.