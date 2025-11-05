Бивш полски министър изчезна, Туск го призова да не бяга от правосъдието

Полският министър-председател Доналд Туск призова бившия министър на правосъдието Збигнев Жобро, изправен пред сериозни криминални обвинения, "да не бяга от правосъдието", след като се появиха спекулации, че той може да последва един от своите заместници, избягал в Унгария, предаде агенция ПАП.

Жобро, който оглавяваше Министерството на правосъдието от 2015 до 2023 г. в правителството на партията "Право и справедливост" (ПиС), е с неизвестно местонахождение. Миналата седмица обаче той посети Будапеща, където се срещна с унгарския премиер Виктор Орбан, отбелязва агенцията, цитирана от БТА.

Туск заяви, че бившият министър не бива да се страхува и е длъжен да се изправи пред независимата съдебна система на Полша.

По думите му обществото иска яснота "къде се намира бившият министър на правосъдието и дали възнамерява да се върне".

Полският парламент ще гласува в четвъртък дали да свали депутатския имунитет на Жобро. Бившият министър е обвинен в "създаване и ръководене на организирана престъпна група", присвоила над 35 милиона евро по време на мандата му.

Бившият заместник-министър Марчин Романовски, също посочен като член на групата, вече избяга в Будапеща и получи политическо убежище, въпреки издадената срещу него европейска заповед за арест.

Партията на Орбан - ФИДЕС - е дългогодишен съюзник на ПиС. След идването на центристкото правителство на Туск през 2023 г., Полша се върна към проевропейска линия, докато Унгария остава в остър конфликт с ЕС заради нарушения на европейското законодателство, включително по въпросите за медийната свобода и върховенството на закона, отбелязва още ПАП.

"Обвиненията срещу Жобро са сериозни и единственият начин да се освободи от тях е да действа според закона. Бягството или търсенето на убежище в Будапеща би го представило в много лоша светлина", заяви Туск.

Лидерът на ПиС Ярослав Качински намекна, че Жобро може да отказва съдебен процес в Полша заради здравословното си състояние. "Защо в Полша? За да бъде убит?", попита той, като подчерта, че бившият министър се лекува от рак и евентуален арест би бил "равносилен на смъртна присъда".

В миналото Жобро е използвал заболяването си като аргумент да не се явява пред анкетната парламентарна комисия, която го разследва. Той общо осем пъти отказа да се яви пред комисията, представяйки медицински становища и експертизи, припомня ПАП.