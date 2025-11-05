ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Левски": Важното, че останахме конце...

Рябков: Струпването на американски войски в Карибско море засилва напрежението

Сергей Рябков Снимка: КАДЪР: Туитър/@mfa_russia

Заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков заяви днес, че струпването на американски войски в Карибско море е необосновано и засилва напрежението в региона, предаде Ройтерс, цитирани от БТА .

При американската кампания в Карибско море и източната част на Тихия океан, за която Вашингтон твърди, че е насочена срещу нелегалния трафик на наркотици, бяха атакувани най-малко 14 плавателни съда, в резултат на което бяха убити 61 души. През последните месеци САЩ установиха значително военно присъствие в карибския регион.

„Постоянно сме в контакт, не го крием. Дневният ред е обширен. Въпросите за сигурността заемат едно от централните места в този дневен ред", каза Рябков в отговор на въпрос относно наличието на контакти между Москва и Вашингтон на фона на изявленията на американския президент Доналд Тръмп за извършване на ядрени опити.

За среща между (руския президент Владимир) Путин и Тръмп е необходима щателна подготовка и министерствата на външните работи на двете страни се занимават с нейната съдържателна страна, каза още руският дипломат, цитиран от ТАСС.

Сергей Рябков

