Руски хакери атакуваха двата най-големи телекома в Белгия

Сайтовете на два големи телекомуникационни оператора в Белгия са били атакувани от руски хакери тази сутрин, съобщиха местни медии. Това се случва часове след временното затваряне на белгийското въздушно пространство заради навлизането на дронове.

Отговорност за посегателството над сайтовете е била поета от хакерите от "NoName057", извършвали и по-рано подобни нападения. Уточнява се, че в случая няма опасения за кражба на данни, предава БТА.

Вчера бе съобщено, че данните от телефоните на милиони белгийски потребители са били откраднати и сред засегнатите са висши служители на ЕС и НАТО.

Според белгийските медии има връзка между тези случаи и свиканата по-рано през седмицата среща на представители на руската опозиция в Брюксел, отразена слабо в ЕС, но на която руските медии са обърнали голямо внимание. В последните дни белгийският министър на отбраната Тео Франкен и бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев влязоха в задочен словесен сблъсък и си размениха заплахи с нападение.

Белгийски експерти по сигурността са убедени, че Русия предприема действия срещу Белгия и отбелязват, че навлизането на дронове снощи е било ясна провокация, особено след като един от дроновете е застанал точно срещу кулата за ръководство на въздушното движение на летището в Брюксел.

Разпространени нови кадри показват, че над летището прелита дрон с размери, много по-големи от тези на апаратите, продавани за граждански цели.

Белгийският Съвет по национална сигурност ще заседава извънредно утре сутрин, за да обсъди спешни решения.