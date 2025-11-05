Украйна нанесе удари по руски енергийни обекти в Орел (Видео)

Топлоелектрическа централа бе поразена в руския град Орел, заяви ръководителят на украинския Център за борба с дезинформацията Андрий Коваленко, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.
"Топлоелектрическата централа в руския град Орел е в много лошо състояние", каза Коваленко, предава БТА.
Дронове атакуваха тази нощ инфраструктурни обекти в два регионални центъра на Русия - Орел и Владимир, съобщи Радио Свобода, като се позова на "Телеграм" канала "Астра" (Astra) и губернаторите на Орловска и Владимирска област.
Няма убити при нападението в Орловска област, но са нанесени щети на няколко частни имота, каза губернаторът Андрей Кличков.
По-малко от километър от ТЕЦ Орел се намира отбранителното предприятие "Орелтекмаш".
Топлоелектрическата централа е най-големият източник на електричество и отопление в региона, отбелязва Укринформ.
Губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев съобщи за атаки с дронове срещу енергийната инфраструктура в покрайнините на Владимир.
При украинска атака с дронове бяха нанесени минимални щети на петролни рафинерии в Ярославска област, съобщи губернаторът на областта Михаил Евраев, цитиран от Ройтерс.
#Орел, ночь 04-05/11/25: говорят, по ТЭЦ летели ракеты, а прилетели элементы реактивный БПЛА на частные домовладения. Штош, бывает, губернатор Клычков врать не станетhttps://t.co/MpO2K4cNVP https://t.co/5qEFMW5Qn9 https://t.co/KH9urLqOmp https://t.co/F3WV0z9wvf pic.twitter.com/4hq6by3wC9— Necro Mancer (@666_mancer) November 5, 2025