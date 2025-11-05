ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Левски": Важното, че останахме конце...

Украйна нанесе удари по руски енергийни обекти в Орел (Видео)

Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Топлоелектрическа централа бе поразена в руския град Орел, заяви ръководителят на украинския Център за борба с дезинформацията Андрий Коваленко, цитиран от украинската новинарска агенция Укринформ.

"Топлоелектрическата централа в руския град Орел е в много лошо състояние", каза Коваленко, предава БТА.

Дронове атакуваха тази нощ инфраструктурни обекти в два регионални центъра на Русия - Орел и Владимир, съобщи Радио Свобода, като се позова на "Телеграм" канала "Астра" (Astra) и губернаторите на Орловска и Владимирска област.

Няма убити при нападението в Орловска област, но са нанесени щети на няколко частни имота, каза губернаторът Андрей Кличков.

По-малко от километър от ТЕЦ Орел се намира отбранителното предприятие "Орелтекмаш".

Топлоелектрическата централа е най-големият източник на електричество и отопление в региона, отбелязва Укринформ.

Губернаторът на Владимирска област Александър Авдеев съобщи за атаки с дронове срещу енергийната инфраструктура в покрайнините на Владимир.

При украинска атака с дронове бяха нанесени минимални щети на петролни рафинерии в Ярославска област, съобщи губернаторът на областта Михаил Евраев, цитиран от Ройтерс.

Военен дрон /илюстративна/

