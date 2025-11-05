ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мащабна полицейска операция в Германия разкри измамна схема с над 4 млн. жертви

Снимката е илюстративна/Pixabay.

Международно координирана полицейска акция срещу предполагаеми онлайн измами и пране на пари, в които са замесени и германски доставчици на платежни услуги, доведе до ареста на 18 души, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.

Федералната криминална полиция и прокуратура на Германия заявиха, че между 2016 и 2021 г. престъпници са използвали данни от банкови карти на 4,3 милиона души от 193 страни, като са причинили щети на стройност от повече от 300 милиона евро.

Заподозрените са източвали пари чрез абонаменти към фалшиви сайтове за стрийминг услуги, онлайн запознанства и забавление.

Обвиняемите са изложили на риск четири големи германски доставчици на платежни услуги, за да обработват плащанията, като отделните дружества не са били назовани.

По-късно във вторник, властите оповестиха, че са претърсили сгради в Германия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерландия, Сингапур, Испания, САЩ и Кипър.

Прокуратурата заяви, че се е съсредоточила върху 44 заподозрени на територията на Германия и други страни. Сред заподозрените са били членове на мрежи за измами, служители на фирми за платежни услуги и доставчици на хакерски софтуери.

