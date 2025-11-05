Mъж се вряза с колата си в тълпа във Франция, поне 10 са ранени

Мъж бе арестуван във Франция, след като умишлено се вряза тази сутрин с автомобила си в няколко човека – пешеходци и велосипедисти, на туристическия остров Олерон на атлантическото крайбрежие, съобщиха френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве и Ройтерс, позовавайки се на жандармерията и прокуратурата.
Десет души са ранени. Двама от тях са в критично състояние и са настанени в интензивно отделение, предава БТА.
Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез потвърди информацията за инцидента в социалната мрежа "Екс". "По молба на френския премиер (Себастиен Льокорню) ще отида на мястото на това произшествие на остров Олерон", написа той.
Започнало е разследване, уточни Нуниез.
Passants percutés sur l'Île d'Oléron: le conducteur a crié "Allah Akbar" lors de son interpellation, indique le parquet de La Rochelle pic.twitter.com/2uBn5yRnRY— BFMTV (@BFMTV) November 5, 2025