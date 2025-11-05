ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Треньорът на "Левски": Важното, че останахме конце...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21652856 www.24chasa.bg

Mъж се вряза с колата си в тълпа във Франция, поне 10 са ранени

868
линейка СНИМКА:PIXABAY.COM

Мъж бе арестуван във Франция, след като умишлено се вряза тази сутрин с автомобила си в няколко човека – пешеходци и велосипедисти, на туристическия остров Олерон на атлантическото крайбрежие, съобщиха френската телевизия Бе Еф Ем Те Ве и Ройтерс, позовавайки се на жандармерията и прокуратурата.

Десет души са ранени. Двама от тях са в критично състояние и са настанени в интензивно отделение, предава БТА.

Френският министър на вътрешните работи Лоран Нуниез потвърди информацията за инцидента в социалната мрежа "Екс". "По молба на френския премиер (Себастиен Льокорню) ще отида на мястото на това произшествие на остров Олерон", написа той.

Започнало е разследване, уточни Нуниез.

линейка СНИМКА:PIXABAY.COM

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание