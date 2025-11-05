Минималната заплата в Албания става 500 евро

Албанският премиер Еди Рама заяви, че от 1 януари 2026 г. минималната заплата в Албания ще стане 500 евро, а до края на мандата на правителството му през 2029 г. ще достигне 700 евро, съобщи Евронюз Албания.

Той каза това във видеообръщение, публикувано на страницата му във Фейсбук, като заяви, че увеличението, което влиза в сила от началото на следващата година, ще засегне общо 307 850 души, предава БТА.

Рама коментира проектобюджета за 2026 г., който вече е внесен за обсъждане в албанския парламент, като каза, че "лъвският пай" от него ще бъде за пенсионерите, за които, освен планираната индексация (16,5 милиона евро), са отделени допълнителни 100 милиона евро.

Премиерът каза, че общата стойност на надбавките за пенсионерите ще бъде удвоена през 2027 г. и ще достигне 200 милиона евро, а за индексацията им тогава ще бъдат предвидени 45 милиона евро.

"През 2028 г. ще я утроим: 300 милиона евро, плюс индексацията 46 милиона евро. През 2029 г. ще я учетворим, плюс индексацията, а през 2030 г. ще я направим петорна, отделно индексацията", каза Рама.

Според него пенсионерите ще получават 1,7 милиарда евро повече, което той определи като "значителна сума от нашата инвестиция по време на този четвърти управленски мандат".

Социалистическата партия (СП/PS) на Албания на Еди Рама спечели четвърта победа на парламентарните избори на 11 май 2025 г. и получи 83 места в 140-местния парламент на страната. Министър-председателят представи на 11 септември новия си кабинет, а албанският парламент го одобри на 18 септември. Правителството на Рама, наричано още "Рама 4", си поставя за цел Албания да се присъедини към Европейския съюз до 2030 година.

"Това съм аз и това сме ние; казваме това, което правим, и правим това, което казваме. И тези 83 мандата, които ни дадохте, за да управляваме Албания през своя четвърти мандат, за да можем да седнем на масата на Европейския съюз като равни сред равните, са 83 причини повече от вчера да не спим, да работим без почивка", заяви наред с други неща Рама във видеообръщението, цитирано от медията.