ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Ти и Lidl“ с фонд от 400 000 лв. за граждански пр...

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21653093 www.24chasa.bg

Зеленски ще посети Гърция през ноември

1388
Украинският президент Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски предстои да посети Гърция през ноември, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на информация от говорителката на гръцкото външно министерство Лана Зохиу.

Очаква се Зеленски да се срещне с премиера на страната Кириакос Мицотакис, като точната дата на посещението му предстои да бъде обявена в идните дни, информира държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.

Телевизия „Скай" припомня, че Володимир Зеленски беше на посещение в Атина през август 2023 г. по покана на Мицотакис за вечеря с лидерите на страни от Западните Балкани и Европейския съюз. В информацията се припомня, че посещението на украинския президент е организирано при пълна секретност по съображения за сигурност.

От своя страна гръцкият премиер посети Одеса през юни тази година, където участва в четвъртата среща на върха Украйна-Югоизточна Европа, и потвърди подкрепата на Гърция за Украйна. Кириакос Мицотакис посети и Одеса през март 2024 г., припомня още „Скай".

Украинският президент Володимир Зеленски

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)