Зеленски ще посети Гърция през ноември

Украинският президент Володимир Зеленски предстои да посети Гърция през ноември, съобщиха гръцки медии, позовавайки се на информация от говорителката на гръцкото външно министерство Лана Зохиу.

Очаква се Зеленски да се срещне с премиера на страната Кириакос Мицотакис, като точната дата на посещението му предстои да бъде обявена в идните дни, информира държавната телевизия ЕРТ, предава БТА.

Телевизия „Скай" припомня, че Володимир Зеленски беше на посещение в Атина през август 2023 г. по покана на Мицотакис за вечеря с лидерите на страни от Западните Балкани и Европейския съюз. В информацията се припомня, че посещението на украинския президент е организирано при пълна секретност по съображения за сигурност.

От своя страна гръцкият премиер посети Одеса през юни тази година, където участва в четвъртата среща на върха Украйна-Югоизточна Европа, и потвърди подкрепата на Гърция за Украйна. Кириакос Мицотакис посети и Одеса през март 2024 г., припомня още „Скай".