Мъж започна да опипва и целува президентката на Мексико, докато тя разговаря с граждани (Видео)

Докато мексиканският президент Клаудия Шейнбаум разговаря с граждани на улицата в историческия център на Мексико Сити във вторник, мъж, който изглежда пиян, застана зад нея и я докосна, преди да се намеси държавен служител.
Във видео, разпространявано широко в социалните платформи, се вижда как мъжът се наведе, за да я целуне, след което хвана тялото на президента с ръце, предава AP.
Тя отблъсна ръцете му, запазвайки скована усмивка, докато се обръщаше към него.
От офиса на президента не отговориха веднага на искане за коментар относно инцидента.
Шейнбаум, подобно на своя предшественик и политически ментор бившия президент Андрес Мануел Лопес Обрадор, се опитва да поддържа връзка с хората, като често се гмурка в тълпите за селфита и ръкостискания.
Това беше обезпокоителна сцена в рамките на седмица, в която Шейнбаум многократно трябваше да отговаря на въпроси за политическото насилие след публичното убийство на кмет в западния щат Мичоакан. Във вторник Шейнбаум се срещна с вдовицата на кмета, пише бТВ.
#México | El supuesto “manoseo” a Sheinbaum no es descuido, es distracción.— Gildo Garza (@GildoGarzaMx) November 4, 2025
Cada vez que estalla un escándalo o un asesinato político, aparece un circo mediático.
AMLO lo hacía con conferencias; Claudia con montajes.
La vieja escuela del poder maquillando la crisis. pic.twitter.com/u1D8EEJQcr