Украйна: Покровск и Мирноград не са обкръжени

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Към днешна дата няма обкръжение или блокада на градовете Покровск и Мирноград от страна на руските нашественици. Нито едно от подразделенията на украинските Сили за отбрана не е обкръжено, заяви говорителят на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) майор Андрий Ковалов, цитиран от Укринформ.

„Към днешна дата няма обкръжение или блокада на градовете в агломерацията Покровск-Мирноград. Също така нито едно от подразделенията на украинските Сили за отбрана не е обкръжено", увери Ковалов.

По думите му подразделенията на ВСУ правят всичко възможно, за да поддържат логистичните си връзки, предава БТА.

Той добави, че обстановката в Покровск е трудна, но в момента се извършва сложна операция за установяване на вражеските сили в градския район, за тяхното унищожаване и за изтласкване на руските нашественици от Покровск.

Генералният щаб също така призова гражданите да разчитат на официалните източници на информация и да не разпространяват непотвърдена информация.

Укринформ по-рано съобщи, че украинските Сили за отбрана са спрели разширяването на руското военно присъствие в северната част на Покровск и са попречили на врага да прекъсна пътя, който свързва града с Родинске.

След успешна въздушнодесантна операция допълнителни подразделения на Военното разузнаване са проникнали през сухопътен коридор и са се обединили със специални сили, които са подсигурили определени линии в Покровск.

Силите за въздушен десант на ВСУ отбелязват, че към 4 ноември в Покровск са продължавали ожесточени сражения в градски условия.

Обстановката в този сектор остава динамична, посочва Украинформ.