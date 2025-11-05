ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Ти и Lidl" с фонд от 400 000 лв. за граждански пр...

За всеки купен билет за високоскоростните железници в Турция ще засаждат по фиданка

До 11 ноември 2026 г. за всеки закупен билет за пътуване с Турските високоскоростни железници (YHT) ще бъде засаждано по едно ново дърво. Снимка: Pixabay.

На официална церемония в Анкара днес турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ и турският министър на транспорта Абдулкадир Уралоглу подписаха споразумение за иновативна съвместна кампания за залесяване, съобщи в. „Йени шафак".

Проектът, който носи името „По фиданка за всеки билет" (Her bilet bir fidan), цели да насърчи турските граждани да се включат в залесяването на страната, съобщава БТА.

В изпълнение на подписаната спогодба между двете министерства в периода от 11 ноември 2025 г. до 11 ноември 2026 г. за всеки закупен билет за пътуване с Турските високоскоростни железници (YHT) ще бъде засаждано по едно ново дърво.

В рамките на проекта е преведено всеки от пътниците, който се включи в него, да получи на имейла си специален код, чрез който да му бъде предоставена информация за засаденото с негова помощ дърво и мястото, на което то се намира.

„Това сътрудничество ще бъде значителна стъпка в съчетаването на скоростта на съвременния транспорт с непреходната сила на природата. Нашата цел е чрез този проект да засадим повече от 13 милиона фиданки", коментира Уралоглу по време на събитието, като посочи, че през изминалата година над 13 милиона пътници са използвали високоскоростната железница.

