Латвия отложи плана си за излизане от Истанбулската конвенция

Латвийските депутати отложиха гласуването за излизане от Истанбулската конвенция за след парламентарните избори през октомври догодина, което беше приветствано от министър-председателката Евика Силиня, която е против излизане от споразумението, предаде Ройтерс.

Опозиционните партии, подкрепени от консервативна партия от управляващата коалиция, наложиха гласуване на 30 октомври за излизане от Истанбулската конвенция, която определя насилието срещу жени като нарушение на човешките права, предава БТА.

Противниците на споразумението заявяват, че се противопоставят на формулировката в него, която определя пола като социална конвенция. Те твърдят също, че латвийското законодателство вече осигурява достатъчни гаранции срещу насилието над жени.

Хиляди поддръжници на договора протестираха миналата седмица в Рига срещу оттеглянето.

Президентът Едгарс Ринкевичс отказа да подпише оттеглянето.

Парламентът все още може да приеме мярката с друго гласуване, но депутатите откликнаха на призива на Ринкевичс да насрочат ново гласуване след изборите през следващата година.

Премиерът Евика Силиня нарече отлагането "победа на демокрацията, върховенството на закона и правата на жените". "Това е победа на латвийския народ. Латвия е надежден партньор и съюзник и остава ангажирана с европейските ценности", добави тя в "Екс".