90 станаха жертвите на тайфуна Калмаеги във Филипините

Жертвите на тайфуна Калмаеги на Филипините са 91, предаде ДПА, като позова на националната агенция за справяне с бедствия и аварии. В неизвестност са 75 души, а над 430 000 души бяха евакуирани, обяви днес агенцията, цитирана от ДПА.

Седемнадесет души бяха ранени при наводнения и други инциденти, причинени от тайфуна Калмаеги, който донесе проливни дъждове в 24 провинции на основните филипински острови Лусон, Висаяс и Минданао.

Общо 706 549 души в 24 провинции са засегнати от тайфуна, включително 436 911, които бяха принудени да напуснат домовете си, съобщи агенцията за бедствията.

Калмаеги достигна максимална скорост на вятъра от 140 км/ч и пориви до 170 км/ч, докато се отдалечаваше от западния бряг на Филипините, според последната информация на агенцията.

Той се движи на северозапад с 30 км/ч и се очаква да се отдалечи от Филипините тази вечер или утре сутрин и да се насочи към Виетнам, добави агенцията.

Четиресет и девет от жертвите са от провинция Себу, която беше силно засегната от сериозни наводнения, съобщи агенцията за бедствията.

Смъртните случаи са причинени от удавяне, свлачища и паднали отломки, посочи Службата за гражданска защита.

Осем смъртни случая бяха отчетени и в района на остров Негрос и провинциите Капис, Бохол, Лейте и Южен Лейте, пише БТА.

В южната провинция Агусан дел сур шестима души загинаха при катастрофа на военен хеликоптер, изпратен да оцени щетите от тайфуна, добави службата.

Още 28 смъртни случая са регистрирани от Службата за гражданска защита, която не даде повече подробности.

Тринадесет души са обявени за изчезнали в Себу, а 62 – на остров Негрос, добавиха от службата.

Възстановяването на електроснабдяването продължава, но повечето от засегнатите райони все още са частично или напълно без електричество. Най-тежко пострадалите райони са в провинциите Себу, Южен Лейте и Източен Негрос.

Заради тайфуна днес на Филипините бяха отменени повече от 30 полета, а близо 3000 пътници все още са блокирани в морските пристанища, съобщи бреговата охрана.

Метеорологичната служба съобщи, че друг тропически циклон се движи към Филипините и се очаква да достигне страната в петък вечерта или в събота. Очаква се тропическата депресия да се засили и да се превърне в супер тайфун през уикенда.

Филипините са засягани средно от по около 20 тропически циклона годишно. Една от най-силните бури, които някога са връхлитали страната, беше супер тайфунът Хайян през ноември 2013 г., който отне живота на над 6300 души, припомня ДПА.