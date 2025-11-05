Поръчителят на обира в Лувъра може да е чужденец

Обвиняемите твърдят, че не знаели, че обират Лувъра

Един от обвиняемите във Франция по делото за обира в Лувъра е казал, че поръчителят на операцията може да е чужденец, пише в. "Паризиен".

Според изданието двама от обвиняемите са признали пред следователите, че са действали по указание на някои поръчители от престъпна организация. Единият от тях е споменал за възможен поръчител в чужбина, но не е посочил името му.

Единият от обвиняемите освен това е казал, че не е знаел, че обира главния музей на Франция. По думите му той е мислил, че е проникнал в музей, който "просто се намира до...пирамидата".

Другият обвиняем твърди, че е мислил, че прониква в "някаква затворена сграда, където в неделя не би трябвало да има посетители".

В. "Паризиен" пише, че задържаните най-вероятно са били "просто зъбни колелца в сложния механизъм на обира".

Според информацията на вестника един от заподозрените е блогър, известен в социалните мрежи с псевдонима Doudou Cross Bitume, който изпълнява каскади с мотоциклет.

Според версията на следователите той е един от двамата души, които са проникнали в сградата на Лувъра. Преди това той е привличал вниманието на правоохранителните органи 15 пъти, включително като участник в обир на бижутериен магазин. По делото за обира на Лувъра обаче той ще бъде съден по член за умишлено увреждане на държавна собственост, а не в грабеж.

Понастоящем четиримата заподозрени в обира на Лувъра остават в ареста, като срещу тях са повдигнати обвинения. Смята се, че двама от тях са разбили витрините в музея, докато третият ги е чакал под прозорците на скутер.

На 19 октомври четиримата извършители проникнаха в Лувъра с помощта на автохидравличен подемник. При обира бяха разбити витрини в Галерията на Аполон и откраднати бижута на френската корона, оценени на 88 милиона евро.

Прокурорът на Париж Лор Бекюо също предположи, че поръчителите може да са чужденци. По случая работят над 100 следователи, но засега не са открити никакви следи от откраднатите скъпоценности.