Тръмп: Спирането на работата на правителството повлия на местните избори

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че резултатът от изборите от предната вечер не е бил добър за републиканците, и че той се е дължал отчасти на спирането на работата на правителството, което, според неговите думи, не е засегнало демократите по очаквания начин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В обръщение пред републиканските законодатели в Белия дом, Тръмп призова партийните му съюзници да престанат да блокират законопроекти в Сената, за да може републиканците да продължат със законодателните си инициативи.