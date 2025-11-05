ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Йотова и посланикът на Молдова обсъдиха развитието...

Руски опозиционен политик бе осъден на общественополезен труд

СНИМКА: Pixabay

Руският опозиционен политик Лев Шлосберг бе осъден днес на 420 часа общественополезен труд заради предполагаемо нарушения на задълженията, които има като "чуждестранен агент", предаде ДПА.

Според информация от съда обвинението, по което е бил осъден, е свързано с публикации в руската социална мрежа "ВКонтакте".

Шлосберг отхвърля обвиненията, като неговата социално-либерална партия "Яблоко" заяви, че защитата му възнамерява да обжалва.

Съгласно руското законодателство за чуждестранните агенти, включените в списъка на чуждестранните агенти трябва във всички свои публикации да упоменават, че са такива.

Властите предприеха действия срещу Шлосберг през октомври 2024 година заради предполагаеми нарушения на това законодателство, пише БТА. 

През юни той бе арестуван за дискредитиране на руската армия. Шлосберг беше под домашен арест в продължение на месеци, с кратка пауза.

Според партията му делото е свързано с видео от януари, в което Шлосберг се изказва в подкрепа на примирие в Украйна. Той отрича да е публикувал видеото в социалните мрежи и обжалва.

