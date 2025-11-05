САЩ тестваха междуконтиненталната балистична ракета Minuteman III

Съединените щати са тествали междуконтиненталната балистична ракета Minuteman III (ICBM), съобщава ТАСС. По данни на военновъздушната база „Ванденберг" в Калифорния, ракетата, изстреляна без бойна глава, е изминала около 4200 мили (6700 км) и е паднала в океана край Маршаловите острови.

„Този тест потвърди надеждността, адаптивността и модулността на оръжейната система. Събраните данни по време на изпитанието са безценни за гарантиране на надеждността и точността на системите с МКБР", се казва в съобщението.

Това изстрелване е първото, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви в края на октомври, че Вашингтон ще възобнови ядрените опити. Все пак нито американският лидер, нито други представители на Белия дом уточниха дали това включва взривни тестове.

Министерството на отбраната на САЩ планира да разположи нови наземни системи Sentinel, които да заменят Minuteman III. Този етап се очаква да бъде основен елемент от модернизацията на ядрените сили на страната. Според Пентагона ракетите няма да бъдат разположени преди 2031 г.