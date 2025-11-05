Разследват опит за убийство на българин в Косово, бил служител на офиса на ЕС там (Обновена)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на външните работи на Република България изразява дълбоко съжаление по повод на тежкия инцидент, настъпил на 4 ноември 2025 г. в град Джакова, Република Косово, при който е бил тежко ранен български гражданин – служител на Офиса на Европейския съюз в страната. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи.

Посолството на Република България в Прищина поддържа постоянен контакт с компетентните органи на приемащата държава, които са образували досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.

По последна информация от българското посолство в Прищина, пострадалият е настанен в лечебно заведение в косовската столица, като състоянието му към момента е стабилно. Българските дипломатически представители са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип.

Според сайта Indeksonline служител на Офиса на Европейския съюз е бил намушкан и има сериозни наранявания.

Той е получил две прободни рани, едната в шията, а другата в гърдите, причинени от остър инструмент, и състоянието му е сериозно.

Откаран е в Регионалната болница "Иса Грезда", а след това за специализирано медицинско лечение в Университетския клиничен център на Косово .

Разследването за изясняване на обстоятелствата около инцидента продължава.

Съобщава се и името му.