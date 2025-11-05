ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правната комисия прие на второ четене промени в НК...

Времето София 13° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21655636 www.24chasa.bg

Разследват опит за убийство на българин в Косово, бил служител на офиса на ЕС там (Обновена)

2092
Министерство на външните работи (МВнР)

Министерството на външните работи на Република България изразява дълбоко съжаление по повод на тежкия инцидент, настъпил на 4 ноември 2025 г. в град Джакова, Република Косово, при който е бил тежко ранен български гражданин – служител на Офиса на Европейския съюз в страната. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи. 

Посолството на Република България в Прищина поддържа постоянен контакт с компетентните органи на приемащата държава, които са образували досъдебно производство по подозрение за опит за убийство.

По последна информация от българското посолство в Прищина, пострадалият е настанен в лечебно заведение в косовската столица, като състоянието му към момента е стабилно. Българските дипломатически представители са в готовност да окажат необходимото съдействие и ще посетят нашия сънародник при първа възможност, съгласно препоръките на медицинския екип.

Според сайта Indeksonline служител на Офиса на Европейския съюз е бил намушкан и има сериозни наранявания.

Той е получил две прободни рани, едната в шията, а другата в гърдите, причинени от остър инструмент, и състоянието му е сериозно.

Откаран е в Регионалната болница "Иса Грезда", а след това за специализирано медицинско лечение в Университетския клиничен център на Косово .

Разследването за изясняване на обстоятелствата около инцидента продължава.

Съобщава се и името му.

Министерство на външните работи (МВнР)
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)