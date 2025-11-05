Марк Рюте: НАТО е готова да направи каквото трябва за отбрана

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

НАТО е готова да направи каквото трябва за отбрана, включително дейности като мисията „Източен страж“, които подсилват позициите на Алианса по целия Източен фланг, включително в Черноморския регион. Това заяви днес в Букурещ генералният секретар на НАТО Марк Рюте на съвместна пресконференция с президента на Румъния Никушор Дан, съобщава телевизия Диджи 24, цитирана от БТА.

Рюте пристигна днес на първото си официално посещение в Румъния, след като пое поста генерален секретар на НАТО.

"През последните месеци във вашето въздушно пространство видяхте навлизане на руски дронове. НАТО приема тези инциденти сериозно. Ще останем бдителни. Отбраната и възпирането са най-важните", каза Марк Рюте на пресконференцията след срещата с президента на Румъния Никушор Дан.

Генералният секретар на пакта увери, че НАТО е готова да направи каквото трябва за отбрана, включително мисии като „Източен страж“, която подсилва позициите на алианса по целия Източен фланг, включително в Черноморския регион.

НАТО стартира на 12 септември "Източен страж" - нова военна мисия за укрепване на отбраната на Източния си фланг в отговор на навлизанията на руски дронове във въздушното пространство на Полша, Латвия, Естония и Румъния.

На пресконференцията в Букурещ Марк Рюте каза, че НАТО е решена да защитава алианса, в който Румъния има важна роля. Генералният секретар отбеляза, че Румъния е ценен съюзник от 20 години и похвали страната за подкрепата, оказвана на Украйна.

„Румъния разбира важността на инвестициите в отбрана и е пример в този смисъл, като заделя над 2 процента от БВП за отбрана с план да ги увеличи на 5 процента до 2030 г.“, каза още генералният секретар на пресконференцията с румънския президент.

Никушор Дан подчерта, че Румъния прилага националната стратегия в отбранителната индустрия и гледа сериозно на съживяването на тази икономическа сфера.

Румъния ще изпълни задълженията, които е поела в съюзнически контекст, каза още президентът.