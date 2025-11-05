Франция започва процедура за временно спиране на достъпа на Shein до местния пазар

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Париж започва процедура за временно спиране на достъпа на онлайн търговеца на дребно за бърза мода "Шейн" (Shein) до френския пазар докато китайската компания не приведе дейността си в съответствие с френското законодателство. Това обяви днес Министерството на финансите и икономиката, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"По нареждане на министър-председателя, правителството започва процедура по спиране (на достъпа) на "Шейн" за толкова време, колкото е необходимо, за да докаже пред властите, че цялото ѝ съдържание е напълно съобразено с нашите закони и регулации", пише в ведомството в изявление.

Китайската компания досега не е предоставила коментар за решението на френското министерство.

Междувременно "Шейн" обяви, че спира дейността на своята платформа за търговия във Франция на продажби на продукти, предлагани от външни независими търговци, след скандала с продажбата на кукли с детски вид за сексуални цели, допълва Франс прес.

Според изявление на компанията, това решение е взето "вледствие на притеснения, свързани с някои публикации, направени от независими външни продавачи".

Решението на китайската компания не е свързано с процедурата на френското финансово министерство да прекрати временно достъпа на онлайн търговеца до местния пазар, посочва АФП, позовавайки се на свой източник.

Днешното решение бе разпоредено от премиера на Франция Себастиен Лекорню, посочва ДПА.

Съобщението за спирането на дейността на "Шейн" бе обявено в същия ден, в който китайската компания откри първия си физически магазин в универсалния магазин "Бе Аш Ве Маре" (BHV Marais) в историческия център на Париж.