Сърбия и Хърватия предложиха помощ на Босна и Херцеговина след смъртоносния пожар

Лидерите на Сърбия и Хърватия изразиха съболезнования и готовност да окажат помощ на Босна и Херцеговина след опустошителния пожар в дома за възрастни хора в Тузла, при който загинаха най-малко 11 души, а 35 бяха ранени, включително пожарникари и медицински екипи, съобщават сръбски и хърватски медии.

Пожарът избухна в късните часове във вторник и обхвана седмия етаж на сградата. Кметът на Тузла Зияд Лугавич потвърди, че сред пострадалите има служители и доброволци, които са участвали в спасителната операция.

Президентът на Сърбия Александър Вучич изрази съболезнования от името на сръбските граждани и подчерта, че Белград е готов да предостави всякаква помощ, предаде ТАНЮГ.

„С дълбока тъга приех новината за трагичния пожар в дома за възрастни хора в Тузла, който отне много животи. Изказвам искрените си съболезнования на семействата на жертвите и пожелавам бързо възстановяване на ранените. В тези трудни моменти изразяваме солидарност с Тузла и Босна и Херцеговина“, написа Вучич в социалната мрежа Екс.

Премиерът на Сърбия проф. д-р Джуро Мацут също изрази дълбоко съчувствие, като заяви, че правителството на страната „е готово, в рамките на своите възможности, да предостави цялата необходима помощ“.

Сръбският министър на външните работи Марко Джурич и вицепремиерът и вътрешен министър Ивица Дачич направиха аналогични изявления, подчертавайки, че народът на Сърбия споделя болката на гражданите на Тузла и цяла Босна и Херцеговина.

„Министерството на вътрешните работи е готово да окаже подкрепа и помощ на колегите си в Босна и Херцеговина, ако е необходимо“, добави Дачич, цитиран от сръбската агенция.

Съболезнования към семействата на загиналите изразиха и лидерите на Хърватия. Премиерът Андрей Пленкович написа в Екс, че е „дълбоко натъжен от трагедията“, и изрази солидарност от името на хърватското правителство към близките на жертвите, кмета на Тузла и председателя на Министерския съвет на Босна и Херцеговина Боряна Крищо.

„Мислите и молитвите ни са с пострадалите, на които желаем бързо възстановяване“, написа Пленкович.

Хърватският министър на външните работи Гордан Гърлич Радман, който се намираше в Сараево, предаде лично своите съболезнования на босненския си колега Елмедин Конакович, съобщи ХИНА.

„С дълбока скръб приех новината за трагичния пожар в дома за възрастни хора в Тузла. Изказвам искрените си съболезнования на семействата на жертвите и съчувствие към всички засегнати от тази трагедия“, заяви Радман, цитиран от хърватската агенция.

Трагедията предизвика широка вълна на съпричастност в целия регион. Правителствата на съседните страни заявиха готовност да окажат помощ, ако бъде поискано, докато властите в Босна и Херцеговина продължават разследването на причините за пожара.