Върховният съд на Боливия нареди освобождаването на бившата президентка Жанин Аниес

Жанин Аниес КАДЪР: Екс/@JeanineAnez

Върховният съд (ВС) на Боливия нареди днес да бъде освободена бившата президентка Жанин Аниес, съобщи съдията от ВС Ромер Сауседо, цитиран от Ройтерс, цитирана от БТА. 

Решението бе взето след няколкогодишен период на превантивно задържане на Аниес във връзка със съдебни производства, произтичащи от нейното временно управление през 2019 г.

Бившата боливийска президентка беше призната за виновна през 2022 г. за нарушаване на конституционни норми, които защитават демократичния ред, както и за предполагаем заговор за сваляне на своя предшественик Ево Моралес, и беше осъдена на 10 години затвор, припомня Ройтерс. Аниес отрича всички обвинения срещу себе си.

Жанин Аниес КАДЪР: Екс/@JeanineAnez

