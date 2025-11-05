Издирван от Съда в Хага бивш либийски полицейски началник е арестуван в Триполи

Издирван от Международния наказателен съд бивш либийски полицейски началник беше арестуван в либийската столица Триполи, предадоха АНСА и Франс прес.

Новината беше съобщена от либийската прокуратура. Задържаният Осама Алмасри е обвиняван за мъчения над затворници и е издирван от МНС за военни престъпления и престъпления срещу човечеството.

В изявление прокуратурата уточнява, че е събрала информации за нарушения на правата на задържани в основния затвор в Триполи. Това е станало след като затворници са подали сигнали до прокурори, че са били измъчвани и към тях отношението е било деградиращо и унизително.

Алмасри е бивш шеф на съдебната полиция на Либия и е отговарял за центъра за задържане в Митига в Триполи. МНС го издирва за престъпления срещу човечеството и военни престъпления, извършени след 15 февруари 2015 г.

Разследването на либийските власти е показало, че в затвора е имало нарушение на правата на 10 затворници, като един от тях е починал в резултат на мъчения, казва прокуратурата, цитирана от БТА.

През януари Алмасри се озова в Торино, където беше арестуван по силата на международната заповед за арест, издадена за него от МНС. Два дни по-късно той беше освободен по разпореждане на съд в Рим, тъй като при задържането му имало нарушения в процедурата. Италианските власти обаче прецениха, че Алмасри представлява заплаха за обществеността и го експулсираха със самолет, нает от държавата към Триполи.

Заради това италианският премиер Джорджа Мелони и няколко членове на нейното правителство бяха обект на разследване от италианския Трибунал за министрите. Накрая съдът каза, че срещу Мелони няма основание да започне дело, но срещу останалите разследвани членове на кабинета трябва да започне официално дело. Но за целта трябваше да се получи и одобрението на парламента, който гласува против.

Междувременно вътрешният министър и министърът на правосъдието Матео Пиантедози и Карло Нордио даваха обяснения в парламента и тогава казаха, че Алмасри е бил освободен и заради проблеми в самата заповед за арест, в която имало неточност в данните за престъпленията, в които е обвиняван либиецът.

След като либиецът беше върнат в Триполи през януари, мисията на ООН в Либия призова за неговия арест.

Либия не е член по договора за създаване на МНС. Но в средата на май либийското правителство на националното единство, базирано в Триполи и признато от международната общност, предаде на МНС официална декларация, в която казва, че приема юрисдикцията на МНС по въпроси, свързани с военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени след 2011 г. или в процес на извършване.

Днес относно ареста на Алмасри в Либия италианската опозиционна лидерка Ели Шлайн призова правителството на Мелони да се извини заради това, че същият престъпник е бил освободен в Италия.