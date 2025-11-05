"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Водещи италиански депутати и министри оповестиха доходите си за настоящата година, предаде АНСА.

Председателката на комисията по правосъдието в Сената Джулия Бонджорно декларира доходи, надвишаващи 3 милиона евро. Тя е и адвокат и обикновено се занимава със знакови дела.

Италианският премиер Джорджа Мелони миналата година е декларирала доходи от 460 000 евро, но през настоящата година е финализирала покупката и ремонта на къщата си в Рим и доходите й в резултат на това са спаднали на 180 031 евро за тази година.

Лидерът на центристката партия „Италия Вива“ Матео Ренци и лидерът на антисистемната партия „Движение 5 звезди“ Джузепе Конте, които и двамата са бивши премиери, все още не са оповестили доходите си. Не го е направил и лидерът на крайнодясната партия „Лига“ Матео Салвини, който е вицепремиер и министър на транспорта.

Вицепремиерът и външен министър Антонио Таяни, който е и лидер на десноцентристката партия „Форца Италия“ оповести доходи от 187 000 евро. Лидерът на десноцентристката партия „Ние, умерините“ Матео Лупи декларира доходи от около 250 000 евро, пише БТА.

Лидерката на опозиционната левоцентристка Демократическа партия Ели Шлайн оповести доходи от 98 471 евро. Лидерите на опозиционната лявоекологична партия „Съюз Зелени Левица“ Анджело Бонели и Никола Фратояни декларираха доходи от почти 100 000 евро и от почти 99 000 евро.

Министърът на правосъдието Карло Нордио декларира доходи от 260 000 евро, министърът на икономиката и финансите Джанкарло Джорджети – от около 99 000 евро, а вътрешният министър Матео Пиантедози – от 96 000 евро.