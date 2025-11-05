ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Турция арестуваха 62 души за предполагаема мрежа от измамници гадатели

Белезници Снимка: Pixabay

Турската полиция е задържала общо 62 души по подозрения за връзки с мрежа от измамници, представящи се за гадатели и медиуми, съобщава ДПА и местни медии.

Групата е обвинена в измама и изнудване на клиенти онлайн.

При едновременни операции, проведени в 29 окръга, са задържани 62 лица за извършване на измама чрез експлоатация на религиозните чувства на гражданите посредством платформи в социалните мрежи, пише турското издание „Хюриет тудей“, цитирана от БТА. 

По време на извършените претърсвания на адресите са иззети 2 ПОС устройства, 62 мобилни телефона, 73 SIM карти, 2 SSD карти, 3 лаптопа, 4 настолни компютъра и голям брой документи, визуални и цифрови материали. 

Местният ежедневник „Сабах“ съобщи, че жертви на групата са станали стотици хора.

Гадателството е широко разпространено в Турция, а властите редовно предупреждават гражданите за свързани с него измами, припомня ДПА.

Местни медии припомнят и че през юли два популярни уебсайта за гадатели са били разследвани за измама и основателят им беше задържан.

 

