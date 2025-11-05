Червена вълна тръгва от Ню Йорк, милениал сбъдна най-лошия кошмар на Доналд Тръмп (Обзор)

Доскоро непознат за мнозина, Зохран Мамдани спечели с над 50% от гласовете

Искра на надеждата, комунист, екстремист, фигура на обединението - куп разнопосочни мнения се изсипаха по адрес на Зохран Мамдани.

Действителността обаче е една - младият социалдемократ триумфира убедително над статуквото в лицето на бившия губернатор Андрю Куомо в надпреварата за кмет на Голямата ябълка. Посланието е ясно - Ню Йорк иска промяна, за която Мамдани зовеше по време на предизборната си кампания, и сега ще гледа трепетно всяка следваща стъпка на новия градоначалник.

Едва година по-рано 34-годишният милениал беше никому неизвестен политически аутсайдер - в надпреварата за Ню Йорк той влезе с около 1% подкрепа, а сега успя да събере цели 50,4% от вота на избирателите.

Мамдани пише история в реално време - освен че е първият мюсюлмански и южноазиатски кмет на Ню Йорк, той е най-младият на този пост от век насам, а освен това

събра над 1 млн. гласа

- това не се е случвало в Голямата ябълка от 1969 г. досега. Избирателната активност в Ню Йорк също така скочи близо два пъти в сравнение с последните избори.

Една от основните причини за възхода на Мамдани е подходът му. Той заложи на силно присъствие онлайн и на живата връзка с хората - момент, който отсъства при доста политици, откъснати от реалността на обикновения човек. Личността на Мамдани се пренесе отвъд САЩ - клиповете му в Инстаграм и ТикТок събраха милиони гледания от цял свят, а всеобщото мнение беше, че той е “глътка свеж въздух” в политиката.

Роден в Уганда, Мамдани се мести в Ню Йорк със семейството си, когато е 7-годишен. Учи в гимназия в Бронкс, а по-късно получава диплома по африкански изследвания от колежа “Боудойн”. Там съосновава клон на организацията “Студенти за справедливост в Палестина”. Американското си гражданство получава през 2018 г.

Родителите на Мамдани - и двамата възпитаници на “Харвард”, са от индийски произход. Баща му проф. Махмуд Мамдани е преподавател в Колумбийския университет. Майка му е световнопризнатата режисьорка Мира Наир. Освен награди от фестивалите в Кан и Венеция и две номинации за “Оскар” тя

има и българско отличие

Наир получава “Златната Афродита” за лентата “Името” на кинофестивала “Любовта е лудост” във Варна през 2006 г. Мамдани среща съпругата си - 28-годишната сирийска художничка Рама Дуваджи, в приложението “Хиндж” и се шегува, че “още има надежда” за сайтовете за запознанства. В победната си реч отправи специални благодарности към Рама, наричайки я на арабски “моят живот”.

Мили думи обаче нямаше за президента на САЩ Доналд Тръмп, който преди дни заплаши, че ако Ню Йорк избере “комуниста” Мамдани, то той ще врътне кранчето на федералното финансиране за града. “Тръмп, тъй като знам, че гледаш, имам няколко думи за теб, увеличи си звука. За да стигнеш до някой от нас, ще трябва да минеш през всички нас!”. Републиканецът светкавично отговори: “...И така, започва!”.

Преди да се включи в политиката, Мамдани се е изявявал като

рапър под псевдонима Мистър Кардамон

Част от репертоара му е песента #1Spice с изпълнителя HAB за филма на “Дисни” от 2016 г. “Кралицата на Катве”. Издава и песента “Нани” през 2019 г., която посвещава на баба си.

Мамдани е работил като жилищен консултант и е помагал на хора с ниски доходи в Куинс да не бъдат изгонени. Наемите и сега са проблем в най-големия град в САЩ. Ню Йорк е на първо място по цени за месец - цели 4143 долара за апартамент с една спалня. Именно затова една от най-обсъжданите точки в плана на Мамдани е замразяването на наемите за четири години на един милион апартамента. Сред плановете му за реформи е и автобусите да станат безплатни - билетът сега е 2,90 долара, като планът би струвал около 630 млн. долара годишно според него, но от транспортната администрация смятат, че цифрата е по-скоро 1 млрд.

Новият кмет иска и намаляване на разходите за грижи за деца, тъй като високите цени карат семейства да напускат града. За финансиране на това Мамдани предлага вдигане на корпоративния данък от 7,25% на 11,5% и въвеждане на плосък данък от 2% за хората с доходи над 1 млн. долара. Промените се очаква да донесат 9 млрд. долара, но губернаторът Кати Хочул е против увеличаването на данъците за богатите. Мамдани планира и повишаване на минималната заплата от 16,50 на 30 долара на час до 2030 г., но критици предупреждават, че това може да намали заетостта сред нискоквалифицираните работници.