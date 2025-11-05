Шефът на опозиционната партия в РСМ за доклада на ЕК за напредъка й: Най-лошият за последните 10 г.

Като най-лошия доклад през последните десет години и тревожен сигнал за бъдещето и перспективите пред Северна Македония оцени доклада на Европейската комисия за напредъка на страната към ЕС председателят на опозиционната партия СДСМ Венко Филипче.

„Държавата е в цялостен застой, реформите са блокирани, институциите са парализирани, а европейският път е сведен до празна реторика. Няма напредък в нито една област, дори там, където има технически активности няма никакви резултати. Не само, че тъпчем на място, но и в някои области се връщаме назад. И това не е проблем на ЕС. Това значи, че има проблем, това е знак, че правителството няма воля. Вместо да е в крак с напредващите страни в региона, (Северна) Македония е в групата с Косово, Молдова, Украйна и Босна и Херцеговина, далеч от динамиката, която имат Албания и Черна гора“, каза на пресконференция Венко Филипче.

Председателят на СДСМ посочи, че според доклада държавата има напредък само в четири области, а в осем области е констатиран пълен застой, като особено обезпокоителен е „драматично ниският резултат в икономиката, където се регистрират стагнация и спад”.

„Програмата за реформи не се изпълнява, задълженията не са изпълнени, а държавата губи пари от ЕС. Недопустимо е да няма бюджет за прилагане на реформи, които са ключови за европейския процес. В областта на демокрацията и върховенството на закона - конституционните промени, които са ключови за започване на преговорите (с ЕС), дори не се разглеждат, политическата поляризация в парламента продължава, блокирайки ключови реформи ... В съдебната система независимостта остава подкопана от политически влияния... борбата с корупцията е в застой, няма напредък. Корупцията присъства в много области и представлява сериозен проблем ... Шестдесет процента от законите се приемат по бързата процедура, без обществени дебати и комуникация с експертната общественост....Бюджетният дефицит е по-голям от планирания... Липсват ключови закони в областта на околната среда и селското стопанство. В данъчната система забавянето във възстановяването на ДДС е тревожно“, посочи Филипче, според когото правителство на Северна Македония „няма нито визията, нито капацитет да води държавата напред”.