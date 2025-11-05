Румънският министър на отбраната: Съживяваме отбранителната си индустрия

Румънският министър на отбраната Йонуц Мощяну заяви при откриването на тазгодишното издание на Форума на НАТО за отбранителната индустрия, че отговорът на Румъния на множеството заплахи, с които се сблъскват съюзниците от алианса, е ускоряване на развитието на отбранителната индустрия и инвестиции във възпирането, съобщава телевизия Диджи 24.

Изданието за 2025 г. на двудневното събитие започна днес в Букурещ, а утре се очаква във форума да се включат генералният секретар на НАТО Марк Рюте и румънският президент Никушор Дан.

По време на откриването на форума министърът на отбраната Йонуц Мощяну изтъкна, че "съюзниците се сблъскват с едновременни заплахи и предизвикателства по адрес на сигурността, включително една война в Европа, повишаването на нивото на стратегическата конкуренция, тероризма и една трайна нестабилност в съседство".

В този контекст визията на Румъния е центрирана върху три насоки: възпиране, отбранителна индустрия и подкрепа за Украйна.

"Отбранителната промишленост сега е част от възпирането. Производствените линии са новите граници. Румъния прие тази трансформация и по тази причина съживяваме отбранителната си индустрия", подчерта той, според съобщение на Министерството на отбраната, цитирано от БТА.

По думите на Мощяну увеличаването на инвестициите от страна на съюзниците ще означава значителна подкрепа за общите усилия за укрепване на силите и способностите за осигуряване на надеждни възпиращи и отбранителни позиции.

Форумът на НАТО за отбранителната индустрия за 2025 г. се организира от Върховното съюзно командване по трансформацията (SACT) и Отдела за отбранителна промишленост, иновации и въоръжение на Международния щаб на НАТО с подкрепата на Министерството на националната отбрана. В събитието се включват над 800 участници от 26 страни членки на НАТО и партньорски страни, както и над 300 компании от отбранителната промишленост.