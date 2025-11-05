"Хамас": Ще предадем днес тялото на загинал заложник

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Военното крило на "Хамас" казва, че ще предаде днес тялото на загинал заложник, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време израелските въоръжени сили заявиха, че се убили двама палестинци, които са се приближили по "заплашителен" начин към мястото на разполагане на израелски сили.

Здравните власти в Газа заявиха, че израелските войски са застреляли палестинец, който е събирал дърва за огрев. Израелските власти не бяха в състояние да потвърдят дали двата случая са свързани, отбелязва Ройтерс.

Въпреки почти ежедневното насилие Израел и "Хамас" продължиха да си разменят тленни останки на загинали, съгласно условията на договореното с помощта на САЩ споразумение за прекратяване на огъня, което влезе в сила на 10 октомври.

"Хамас" предаде всичките 20 живи заложници, държани в Газа, в замяна на близо 2000 палестински затворници, държани в Израел. Ислямистката организация обеща да предаде и останките на починалите заложници, но твърди, че разрушенията в Газа затрудняват намирането на телата. Израел обвинява "Хамас" в протакане.

Досега "Хамас" е върнал 21 от 28-те тела на заложници, погребани в Газа. В замяна Израел предаде 285 тела на палестинци, убити от началото на войната през октомври 2023 г., съобщиха здравните власти в Газа.