Вилдерс поиска партията му да участва в коалиционните преговори след изборите

Герт Вилдерс Снимка: Екс/ @geertwilderspvv

Нидерландският крайнодесен политик Герт Вилдерс заяви, че неговата партия заслужава да има роля в следващото правителство. Той направи това изявление броени дни след като партията му се класира на второ място в парламентарните избори в страната, предаде ДПА.

На изборите на 29 октомври "Демократи 66" (Д66) се оказаха най-силната партия, спечелвайки 26 от 150-те места в парламента.

Антиислямската "Партия на свободата" на Вилдерс също спечели 26 места, но с по-малко гласове. За разочарование на Вилдерс, всички големи партии изключиха сътрудничество с нея още по време на предизборната кампания.

В изявление в Хага Вилдерс нарече изключването на неговата партия от преговорите "недемократично, неуместно и арогантно" и поиска "Партията на свободата" да участва в разговорите за сформиране на правителство.

За да се сформира стабилно мнозинство, ще бъдат необходими най-малко четири партии. Очаква се коалиционните преговори да продължат месеци наред, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.

Днес на бившия министър от Д66 Ваутер Колмес бе възложена задачата да проведе предварителни разговори с партиите, за да проучи потенциалните коалиционни партньори. Лидерът на Д66 Роб Йетен е фаворит за премиерския пост.

