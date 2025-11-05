ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В Сингапур и Южна Корея: Два пъти по-малко чиновни...

Времето София 13° / 10°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21656509 www.24chasa.bg

Вучич и Зеленски се споразумяха за взаимна подкрепа в разговор по телефона

840
Володомир Зеленски Снимка: Архив

Президентът на Сърбия Александър Вучич и украинският му колега Володимир Зеленски се съгласиха в телефонен разговор, че има възможност за взаимна подкрепа и обсъдиха развитието на отношенията между двете страни.

Вучич съобщи за разговора в профила си в Инстаграм, като го определи като откровен и съдържателен, допълвайки, че със Зеленски са обсъдили също „отношенията между Сърбия и Украйна, европейската перспектива на нашите страни и международния дневен ред за предстоящия период“, пише БТА.

„Съгласихме се, че има възможност за взаимна подкрепа, върху която ще продължим да работим заедно. Договорихме се да поддържаме отворени канали за комуникация и в бъдеще“, написа Вучич.

Володомир Зеленски Снимка: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)