Вучич и Зеленски се споразумяха за взаимна подкрепа в разговор по телефона

Президентът на Сърбия Александър Вучич и украинският му колега Володимир Зеленски се съгласиха в телефонен разговор, че има възможност за взаимна подкрепа и обсъдиха развитието на отношенията между двете страни.

Вучич съобщи за разговора в профила си в Инстаграм, като го определи като откровен и съдържателен, допълвайки, че със Зеленски са обсъдили също „отношенията между Сърбия и Украйна, европейската перспектива на нашите страни и международния дневен ред за предстоящия период“, пише БТА.

„Съгласихме се, че има възможност за взаимна подкрепа, върху която ще продължим да работим заедно. Договорихме се да поддържаме отворени канали за комуникация и в бъдеще“, написа Вучич.