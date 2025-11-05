ЕС и Китай създадоха канал за комуникация за осигуряване на доставките на редкоземни елементи

Европейският съюз е създал "специален канал за комуникация" с китайските власти, чрез който да бъдат гарантирани доставките на редкоземни елементи, които са от решаващо значение за европейската индустрия. Това заяви днес еврокомисарят по въпросите на търговията Марош Шефчович, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мярката е следствие на решението на Китай да въведе ограничения върху износа на редкоземни елементи - действие, което предизвика сериозни опасения в Европа заради риск от спиране на производството на електрически превозни средства, вятърни турбини и други технологии, зависещи от постоянната доставка на магнити.

По-късно серия от сделки между ЕС, САЩ и Китай спомогнаха да бъде облекчен недостигът на доставките, докато Брюксел, Вашингтон и други търговски партньори се стремят да изградят алтернативни вериги за доставки на редкоземни елементи, различни от Пекин.

Шефчович заяви, че лично е обсъждал темата неколкократно с китайския министър на търговията Ван Вънтао, подчертавайки, че неефективното управляваните процедури за износ може да има "силно негативно въздействие върху производството и индустрията в ЕС".

Изявлението бе направено в Кувейт, където еврокомисарят участва в Бизнес форум между ЕС и Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC-EU Business Forum).

Брюксел и Пекин са постигнали договореност да поставят с приоритет заявленията, подадени от европейски компании. Чрез новия комуникационен канал европейски и китайски служители работят съвместно, за да преглеждат и ускоряват издаването на разрешителни за износ на редкоземни елементи, допълни Шефчович.

Той уточни, че европейски компании са подали около 2000 заявления до китайските власти от въвеждането на ограниченията, като малко повече половината вече са одобрени.

Той добави, че ЕС продължава да настоява Пекин да ускори обработката на останалите заявления, като същевременно работи по диверсификация на доставките чрез развитие на нови източници в Европа, включително производство на редкоземни елементи и магнити в Естония.

Европейската комисия съобщи вчера, че Брюксел и Пекин са обсъдили възможността за въвеждане на общи лицензи за износ на редкоземни елементи, по подобие на тези, които САЩ вече са договорили с Китай.