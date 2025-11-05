Белгийското правителство с извънредно заседание заради дроновете, отменили полети

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Очаква се белгийското правителство да се събере на извънредно заседание във връзка с многократните прелитания на дронове.

Белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви, че случаят с дроновете, предизвикали отмяната на десетки полети на летището в Брюксел, не е дело на любители, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Ясно е, че тук става дума за нещо по-голямо", каза Франкен пред комисията по отбрана на Камарата на представителите на белгийския парламент, цитиран от агенция Белга. "Трябва да реагираме бързо", добави той.

В ранните часове на днешния ден на летището в Брюксел бяха отменени най-малко 54 полета, след като снощи то спря работа заради забелязани дронове.

Безпилотни летящи обекти бяха забелязани и над военна база във Валония и над друга, използвана от НАТО, в Клейне Брогел във Фландрия.

Франкен спомена за "хибридна заплаха", която е "реална и сериозна", като отбеляза, че инцидентът прилича на други подобни, станали наскоро в цяла Европа.

"Инцидентите с дронове са координирани във времето и пространството, те умишлено целят да нарушат въздушния трафик", каза той и добави: "Не са използвани класически радиочестоти, а мобилни мрежи от четвърто и пето поколение".

"Това са (полу)професионални дронове, които летят във формация – нещо, което не всеки може да постигне. Различни индикации сочат към структурирана операция", посочи Франкен.

За да се противодейства на тази заплаха, трябва да започне да функционира център за въздушно наблюдение, заяви още Франкен. Той също така каза, че иска да предложи бързото закупуване на системи за откриване и защита срещу дронове.

Шест дрона са били забелязани над военното летище Клейне Брогел, съобщи Белга, цитирайки кмета на града Стевен Матеи.

По непотвърдена информация, базата е едно от местата в Европа, където се съхраняват американски ядрени оръжия.

През уикенда дронове бяха забелязани на няколко пъти над базата Клейне Брогел.

Снощи прелитане на безпилотни летателни средства принуди летището в белгийската столица да преустанови работата си два пъти, съобщи Белга.

Вчерашните случаи доведоха до отмяната на 41 полета. Между 400 и 500 души трябваше да прекарат нощта на летището, съобщи обществената телевизия Ер Те Бе Еф.