Криминализирането на лица от ЛГБТ+ общността е отпаднало от пакета със съдебни реформи в Турция

Планираният от турското правителство законопроект, предвиждащ криминализирането на лица от ЛГБТ+ общността, е отпаднал от пакета със съдебни реформи, който се очаква да бъде внесен за разглеждане в парламента през идните дни, предаде турската агенция АНКА, цитирана от БТА.

Предвидените промени в законодателството са били премахнати от пакета след реакции на граждански организации и правозащитници, информира агенцията.

Турският новинарски сайт Т24 съобщи миналия месец, че правителството готви законопроект, който криминализира „противоречащото на биологичния пол" поведение.

Промените предвиждаха изменения в член 225 от турския наказателен кодекс, който обхваща непристойните действия. Измененията предвиждаха присъди от една до три години затвор за тези, които "действат против биологичния си пол" или "насърчават или възхваляват подобно поведение". Реформата предвиждаше да бъде променен и друг член от закона, като се криминализират годежните и брачните церемонии между еднополови двойки – действие, за което се предвижда до четири години лишаване от свобода.

Законопроектът въвеждаше и нови ограничения върху процедурите за смяна на пола, включително минималната възраст за тази процедура да се увеличи от 18 на 25 години, условие кандидатите да не са женени и да разполагат с доклад от медицинска комисия от одобрена от здравното министерство болница в потвърждение на това, че процедурата е медицински необходима по причини, свързани с психичното здраве.

В обосновката си относно предложението от турското правителство заявиха, че "мерките целят да защитят институцията на семейството и да осигурят възпитанието на физически и психически здрави поколения".

Планираната реформа предизвика силни критики от правозащитници и публични личности.