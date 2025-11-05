Съдят германски полицай, застрелял чернокож

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германски прокурори повдигнаха днес обвинение срещу германски полицай заради смъртоносната стрелба срещу 21-годишен чернокож в град Олденбург по-рано тази година, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Предполага се, че на 20 април полицаят е произвел 5 изстрела срещу младия мъж в пешеходната зона на Олденбург. Аутопсията показва, че той е бил ранен в бедрото, гърдите и главата.

Разследващите заявиха, че преди това пред нощен клуб германецът е използвал лютив спрей и няколко души са били леко ранени. След това той е избягал.

Когато полицаите са опитали да го пресрещнат, той е насочил лютив спрей и към тях, съобщиха следователите.

Случаят предизвика протести срещу расизма и полицейското насилие из цялата страна, като участниците в демонстрациите поискаха пълно разследване.

Прокуратурата в Олденбург е повдигнала обвинение срещу полицая за убийство по непредпазливост, тъй като той е произвел изстрелите, "погрешно мислейки, че действа в самоотбрана", заяви говорителка на прокуратурата.

Според прокурорите полицаят е мислил, че мъжът го напада с нож. По-късно е станало ясно, че 21-годишният в действителност е имал нож в себе си, но не го е използвал срещу полицаите.

Освен това, той се е опитвал да избяга от мястото, за да не бъде арестуван, когато изстрелите са били произведени, което значи, че няма причина да се смята, че полицаят се е защитавал, добави говорителката.

Ако бъде признат за виновен, полицаят може да лежи в затвора пет години, или да бъде глобен.