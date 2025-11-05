Израел получи от "Хамас" тяло на заложник

Израелската армия заяви днес, че групировката "Хамас" е предала тялото на вероятно болен заложник на Червения кръст в Газа, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА. Агенцията отбелязва, че това е поредната стъпка съгласно примирието, сключено с посредничеството на САЩ.

Армията каза в изявление, че тленните останки са върнати в Израел. Преди това да бъде обявено, "Хамас" върна на Израел телата на 21 заложници съгласно условията на примирието, което влезе в сила на 10 октомври.

Ако бъде потвърдено, че тялото, предадено днес, е на заложника, то в Газа остават телата на още 6 души.

Новината беше съобщена след претърсване в квартал на град Газа, при което бе намерено тялото. Булдозер с египетски флаг бе видян да разкопава разрушена част в квартала, докато маскирани членове на военното крило на "Хамас" охраняват района. Автомобили на Международния комитет на Червения кръст също са били на място.