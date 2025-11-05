ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тръмп: Работим с Китай и Русия за премахване на ядрените оръжия

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че може би работи по план, заедно с Китай и Русия, за премахване на ядрените оръжия, без да предоставя подробности, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. 

"Преработихме ядрената си програма - ние сме ядрената сила номер едно, което не ми се иска да призная, защото е толкова ужасно", каза Тръмп по време на реч на Американския бизнес форум в Маями.

"Русия е втора. Китай остава на трето място, но ще ни настигнат в рамките на четири или пет години", добави той.

"Може би трите страни работим по план за премахване на ядрените оръжия. Ще видим дали това ще проработи", отбеляза американският президент.

