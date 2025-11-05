В Техеран празнуват избирането на Мамдани: такива ще са следващите управници на САЩ

Фуад Изади, политически теоретик и преподавател във Факултета по международни отношения в Техеранския университет, коментира победата на Зохран Мамдани като кмет на Ню Йорк, твърдейки, че кампанията му е изградена върху три централни лозунга - всеки от които, според него, отразява „иранския дух на деня, с който беше превзето посолството на САЩ":

1. Подкрепа за палестинската мечта

2. Искане за справедливост

3. Борба срещу расизма както във вътрешната, така и във външната политика

Изади казва още, че бъдещите кандидати, които възприемат тези три принципа, „ще бъдат следващите управници на Съединените щати".