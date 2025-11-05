ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Марица" стартира с победа пътя си към Шампионскат...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21657342 www.24chasa.bg

В Техеран празнуват избирането на Мамдани: такива ще са следващите управници на САЩ

3448
Зохран Мамдани дава пресконференция след победата - пред него лозунгът е Нова ера Снимка: Ройтерс

Фуад Изади, политически теоретик и преподавател във Факултета по международни отношения в Техеранския университет, коментира победата на Зохран Мамдани като кмет на Ню Йорк, твърдейки, че кампанията му е изградена върху три централни лозунга - всеки от които, според него, отразява „иранския дух на деня, с който беше превзето посолството на САЩ":
1. Подкрепа за палестинската мечта
2. Искане за справедливост
3. Борба срещу расизма както във вътрешната, така и във външната политика

Изади казва още, че бъдещите кандидати, които възприемат тези три принципа, „ще бъдат следващите управници на Съединените щати".

Зохран Мамдани дава пресконференция след победата - пред него лозунгът е Нова ера

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)