ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мъж застреля куче пред стопанката му в Долно Аблан...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/21657601 www.24chasa.bg

Кремъл: Светът не е по-близо до ядрена война, отколкото през 1962 г.

2596
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Кремъл не смята, че съвременният свят е по-близо до ядрена война, отколкото по време на Карибската криза през октомври 1962 г., каза говорителят на президента на Русия Дмитрий Песков, който отговори на въпрос на ТАСС.

"Ние не бихме стигнали до такива заключения", каза той, коментирайки указанието на държавния глава Владимир Путин да се проучи възможността за започване на подготовка за ядрени опити и проведените наскоро изпитания на ракетата "Буревестник" и подводния апарат "Посейдон", който вече започнаха да наричат "оръжието на Страшния съд", цитира думите му БТА.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Русия

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Сараят на Ахмед Доган в "Бояна" е напълно разрушен (Видео от дрон, снимки)