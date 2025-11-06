Тайфунът Калмаеги взе 241 живота във Филипините, обявиха извънредно положение

Филипинският президент Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение, след като тайфунът Калмаеги отне живота и остави безследно изчезнали най-малко 241 души в централните провинции в най-смъртоносното природно бедствие, което сполетя страната тази година, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Калмаеги отне живота на най-малко 114 души, повечето от които се удавиха при внезапни наводнения, а 127 са в неизвестност, много от тях в тежко засегнатата централна провинция Себу, преди тропическият циклон да напусне архипелага в сряда и да се насочи към Южнокитайско море. Тайфунът засегна близо 2 милиона души и принуди над 560 000 селяни да напуснат домовете си, като близо 450 000 от тях бяха евакуирани в аварийни убежища.

Обявяването на извънредно положение от Маркос, направено по време на среща с длъжностни лица, отговарящи за реагиране при бедствия, за да се оцени последиците от урагана, ще позволи на правителството да разпредели по-бързо средствата за извънредни ситуации и да предотврати натрупването на запаси от храна и прекомерното повишаване на цените.