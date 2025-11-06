"Търкиш еърлайнс" сключи сделка за доставка на двигатели за 75 самолета "Боинг"

Турската авиокомпания "Търкиш еърлайнс" сключи споразумение с "Дженерал илектрик аероспейс" (GE Aerospace) за доставка на двигатели, резервни двигатели и услуги по поддръжка на двигатели за 75 самолета B787, които купува от "Боинг", съобщи компанията, предаде Ройтерс и БТА.

Изявлението, направено през нощта пред Истанбулската фондова борса, последва обявяването от "Търкиш еърлайнс" през септември, че е решила да закупи 75 самолета от "Боинг", от които 50 твърди и 25 опционни поръчки за модели B787-9 и B787-10 с доставки, планирани между 2029 и 2034 г.