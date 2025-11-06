Турска компания разкри находище на злато с резерв от над 420 000 унции

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турската миннодобивна компания „Ермаден" (Ermaden) обяви, че е открила находище на злато с резерв от над 420 000 унции в района на град Сивас в Централна Турция, съобщава в. „Тюркийе", предава БТА.

„В резултат на щателните и непрекъснати сондажни работи, извършени в находището "Аладжахан" край Сивас, „Ермаден" разкри много ценен потенциален ресурс от 424 000 унции злато. Смятаме това откритие за първия и важен плод на нашата правилна стратегия и целеустремена работа", се казва в изявление на председателя на борда на директорите на „Ермаден" Мурат Ялчънташ.

При настоящите цени на златото – около 4000 долара за унция, общата стойност на златото в разкритото от „Ермаден" находище е около 1,7 милиарда щатски долара.