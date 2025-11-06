Администрацията на Тръмп отменила близо 80 хиляди неимигрантски визи

Администрацията на президента Доналд Тръмп е отменила около 80 000 неимигрантски визи от встъпването си в длъжност на 20 януари за нарушения, вариращи от шофиране в нетрезво състояние до нападение и кражба, съобщи високопоставен представител на Държавния департамент, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Мащабът на отменените визи, за който за първи път съобщи "Вашингтон екзаминър", отразява широката кампания срещу имиграцията, започнала с встъпването в длъжност на Тръмп, в рамките на която бяха депортирани безпрецедентен брой мигранти, включително и такива с валидни визи.

Администрацията прие и по-строга политика за издаване на визи, с по-стриктна проверка в социалните медии и разширена проверка.

Около 16 000 от отменените визи са свързани със случаи на шофиране под въздействието на алкохол, докато около 12 000 са за нападение и още 8000 за кражба.

"Тези три престъпления съставляват причините за почти половината от отменените визи през тази година", заяви високопоставеният служител на Държавния департамент, говорейки при условие за анонимност.

През август говорител на Държавния департамент заяви, че Вашингтон е отменил над 6000 студентски визи за превишаване на срока на престой и нарушаване на закона, включително малък брой за "подкрепа на тероризма".

Миналия месец външнополитическото ведомство на САЩ също така заяви, че е отменило визите на най-малко шест души заради коментари в социалните мрежи относно убийството на консервативния активист Чарли Кърк.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви през май, че е отменил визите на стотици, а може би и на хиляди хора, включително студенти, поради участието им в дейности, които според него са в противоречие с приоритетите на външната политика на САЩ.

Директивите на Държавния департамент от тази година разпореждат на американските дипломати в чужбина да бъдат бдителни по отношение на всички кандидати, които Вашингтон може да счете за враждебни към САЩ и с история на политическа активност.

Длъжностни лица от администрацията на Тръмп заявиха, че притежателите на студентски визи и зелени карти подлежат на депортиране заради подкрепата си за палестинците и критиката си към поведението на Израел във войната в Газа, като нарекоха действията им заплаха за външната политика на САЩ.