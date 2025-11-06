ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тази нощ Русия е свалила 75 украински дрона

Русия е свалила 75 украински дрона.

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха 75 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 75 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 49 - над територията на Волгоградска област, (. . .), 6 - над територията на Воронежка област, 4 - над територията на Ростовска област, 3 - над територията на Белгородска област, 2 - над територията на Орловска област, по един - над териториите на Московска, Курска, Липецка и Тамбовска област", се казва в изявление на руското министерството, предава БТА. 

В изявлението се съобщава още, че седем дрона са били свалени над украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.

Русия е свалила 75 украински дрона.

