Експлозия в завод за водород и азот в Мисисипи, евакуират жители на околните райони (Видео)

Експлозия в завод за производство на водород и азот в Мисисипи е причинила изтичане на амоняк и е принудила жителите на околните райони да се евакуират, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Губернаторът на Мисисипи Тейт Рийвс заяви в публикация в "Екс", че службите за спешна помощ от целия щат реагират на изтичането на безводен амоняк в завода на Си Еф Индъстрийс северно от град Язу. 🚨🇺🇸#BREAKING | NEWS ⚠️

Large explosion at CF industries chemical plant in Yazoo, Mississippi, hazmat teams are on the way evacuation orders for people near this facility.



The plant is leaking ammonia, which is highly toxic and can cause damage they asking people to close… pic.twitter.com/FuT37cetax — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 6, 2025

Няма съобщения за загинали или ранени, каза той.

"Благодаря на всички служби за спешна помощ и мениджъри по спешни ситуации в Мисисипи за бързата реакция на изтичането", каза той.

Министерството на околната среда на Мисисипи заяви в публикация в "Екс", че "операциите по мониторинг на въздуха са в ход и ще продължат толкова дълго, колкото е необходимо, за да се гарантира обществената безопасност". 🚨#BREAKING: A massive hazardous explosion has taken place at a chemical plant involving anhydrous ammonia Residents have been evacuated⁰⁰📌#YazooCity | #Mississippi⁰⁰At this time Numerous emergency and hazmat crews are currently on the scene in Yazoo City, Mississippi, after… pic.twitter.com/19ADaVyY6L — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) November 6, 2025

Безводният амоняк се използва като тор, за да осигури азот за царевични и пшенични растения. Ако човек докосне амоняка в газообразна или течна форма, може да получи изгаряния, посочва АП.