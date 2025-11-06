Глоба от 350 евро за всички шофьори в Гърция за регистрационните табели

Някои шофьори систематично прилагат практики, които подкопават безопасността на движението и застрашават другите участници в движението.

Държавата ясно насочва мерки срещу всеки шофьор, който се опитва да заобиколи правилата за безопасност на движението, като се има предвид, че практиките за фалшифициране на регистрационни номера създават значителни рискове за безопасността на движението, но също така и значителна празнина в правосъдието.

По-конкретно, член 94 от новия Кодекс за движение по пътищата гласи, че е забранено движението на превозни средства без регистрационни номера или с номера, които не са законно издадени или са фалшифицирани.

Ето четири от най-често срещаните фалшификации на регистрационни номера, които са незаконни. Всички следващи нарушения се наказват с глоба от 350 евро, както и с отнемане на шофьорската книжка и регистрационния номер за един месец.

1. Поставяне на стикер или протектор върху регистрационния номер.

Използването на предмети, които покриват или изкривяват регистрационния номер, като например рамки с дизайн, който крие цифри или букви, стикери, които отразяват светлината, или дори небрежността при почистването на регистрационния номер, всички те са незаконни практики и се наказват с горепосочената глоба.

2. Използване на неоторизиран регистрационен номер.

Това е едно от най-сериозните нарушения и включва саморъчно изработени регистрационни номера, които не са издадени от Министерството на транспорта, копия на регистрационни номера на други превозни средства или промяна на цифри или букви чрез гравиране, засенчване или промяна на цвета. В случай че нарушителите са подали невярна информация, за да получат резервни регистрационни номера, с цел незаконното им използване, те се наказват с лишаване от свобода до една година.

3. Износени, избледнели или нечетливи регистрационни номера.

Ако дори един регистрационен номер е стар, избледнял от слънцето или е бил огънат при инцидент и не е сменен, шофирането с него се счита за нарушение, ако номерът на регистрационния номер не се вижда ясно.

4. Шофиране без регистрационен номер или с един от двата.

Много шофьори свалят регистрационните си номера, особено задните, така че пътните камери, които снимат превозни средства отзад, да не заснемат превозното им средство. Липсата на регистрационен номер или наличието само на такъв е незаконно и се наказва с глоба.